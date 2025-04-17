Касперская не поддержала массовое внедрение ИИ в госструктуры

Глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская высказала свое мнение изданию «Ридус» относительно перспектив массовой замены государственных служащих искусственным интеллектом, активно обсуждаемой в российском правительстве и Кремле.

Она обратила внимание на имеющийся опыт отечественных банков, активно внедряющих роботов на основе технологий ИИ в контакт-центры за последние 10 лет. Этот эксперимент показал негативные последствия для пользователей, поскольку взаимодействие с клиентами существенно ухудшилось.

Сегодня звонок в большинство банков сопровождается общением именно с виртуальным помощником, который зачастую неспособен решить поставленные перед ним вопросы клиента, подчеркнула специалист.

По ее мнению, аналогичная ситуация сложится и в органах власти, если сотрудники будут заменены роботизированными системами. Ведь роботы лишены способности глубоко разбираться в сложных ситуациях, проявлять сочувствие и эффективно взаимодействовать с людьми.