Треть IT-специалистов в России может начать использовать отечественные инструменты искусственного интеллекта для создания цифровых продуктов, программных решений и ПО к 2026 году. Уже сейчас 17% разработчиков применяют в работе российские нейросети, еще 11% тестируют их. Причиной перехода могут стать участившиеся утечки данных из зарубежных ресурсов. Однако разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с ИА НСН выразил сомнения в реалистичности таких прогнозов.

«На мой взгляд, это довольно оптимистичный прогноз. Возможно, к 2026-му году планируются большие релизы, о которых мы ничего не знаем. Однако сомнительно, чтобы так быстро все перешли на российские инструменты», — подчеркнул он.

Собеседник агентства добавил, что для начала стоит оценить, способны ли они выполнять те же задачи. Многие решения существуют уже сейчас, однако до мейнстрима они не доведены во многих областях.