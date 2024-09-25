IT-эксперт Торчинский: технологии ИИ в «умном доме» станут своего рода дворецкими

Домашняя среда — подходящее направление для внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил руководитель направления Movix Lad компании «Дом.ру» Евгений Торчинский в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его мнению, в обозримом будущем ИИ, используемый в домашней автоматизации, станет своего рода дворецким. Нейросети, считает специалист, помогут в вопросе систематизации расписания и быта.

«Например, „умный дом“ будет знать, что вы скоро уезжаете на работу, а на улице холодно, и автоматически заведет машину для прогрева», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ассистент сможет информировать о планируемом отключении воды и давать советы по улучшению качества интернет-соединения.