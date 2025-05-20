IT-эксперт Коваленко призвал не следовать советам регулярно менять комплектующие компьютера

IT-эксперт Вадим Коваленко в беседе с NEWS.ru рассказал, что не всегда нужно следовать советам крупных компаний и регулярно менять комплектующие компьютера.

Он отметил, что если компьютер или ноутбук справляются со своими задачами, то в обновлении нет необходимости.

По словам Коваленко, менять комплектующие стоит только в определенных случаях: например, если компьютер не тянет игры на комфортных настройках или не справляется с новыми технологиями, которые стали критически важны для пользователя. Также апгрейд может понадобиться, если система начала тормозить при работе с офисными программами и браузером.

Эксперт подчеркнул, что современные игры оптимизированы под широкий спектр конфигураций, и даже топовые AAA-проекты, такие как Cyberpunk 2077 и Elden Ring, позволяют играть на старых компьютерах благодаря гибким настройкам графики. Онлайн-игры также не требуют мощного «железа».

Коваленко отметил, что видеокарты GTX 1080 Ti 2017 года выпуска до сих пор справляются с большинством игр в разрешении 1080p/1440p. Процессоры Intel i7-8700K 2017 года или Ryzen 5 3600 2019 года остаются актуальными для гейминга. Оперативная память 16 ГБ DDR4 — стандарт последних семи-восьми лет, и только сейчас игры начинают требовать 32 ГБ, но это пока редкость.