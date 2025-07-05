IT-эксперт Костунов сообщил, что ненадежные VPN-сервисы несут риск утечки данных

IT-специалист Илья Костунов в интервью «ФедералПресс» обратил внимание на проблему распространения рекомендаций по использованию VPN-сервисов. Сегодня акцент смещается с обычных пользователей на тех, кто активно пропагандирует способы обхода блокировок сети.

Блогеры часто призывают подписчиков устанавливать VPN, а иногда даже провайдеры рекомендуют такие сервисы при настройке интернета. Хотя на первый взгляд это кажется безвредным, Костунов подчеркивает, что такие советы имеют серьезные правовые последствия и представляют опасность для личной безопасности пользователей, написал сайт aif.ru.

Эксперт указал на многочисленные случаи утечек данных, происходящие вследствие использования ненадежных VPN-сервисов. Например, в 2020 году через уязвимые VPN попали в открытый доступ 1,2 терабайта конфиденциальной информации, включающей IP-адреса, пароли, логины и личные сообщения миллионов пользователей. Подобные инциденты подтверждают необходимость осторожного подхода к выбору сервисов и соблюдения правил кибербезопасности.