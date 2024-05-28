IT-эксперт Клименко назвал предельную рациональность слабым местом искусственного интеллекта

У искусственного интеллекта по-прежнему остается одно главное слабое место, которое он пока не может обойти. Об этом радиостанции Sputnik рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, ИИ остается слишком рациональным, поэтому он может на основе данных делать точный анализ и даже финансовые прогнозы. Однако не способен понять людей.

«Роботы нас плохо понимают, потому что мы существа нерациональные. Поэтому роботы, которые мгновенно принимают решения на биржах, пытаются вести себя рационально, а мы может вести себя совсем иначе», — отметил эксперт.

По этой причине не стоит полагаться на ИИ в вопросах акции и биржевых сделок. Потому что как бы ни был точен прогноз, он никогда не может учитывать человеческий фактор, поэтому компьютер пока не способе превзойти людей в этой сфере.