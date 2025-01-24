IT-эксперт Ермаков: ИИ сегодня напоминает морские технологии прошлого

Прогресс в мореплавании, обеспечивающий быструю и надежную связь и транспортировку грузов, позволил Европе доминировать в мире на протяжении многих лет. Англия, благодаря успешному сочетанию частного капитала и государственной поддержки, ориентированной на высокие технологии, стала «владычицей морей» на целые столетия. Сегодня нечто подобное происходит в сфере высоких технологий, утверждает IT-эксперт Алексей Ермаков в беседе со «Свободной Прессой» .

По его словам, IT-индустрия, искусственный интеллект и большие данные функционально напоминают морские технологии прошлого, поэтому применение аналогичной модели вполне оправдано.

«Гонка в этом направлении уже давно идет, поэтому ключевой вопрос состоит только в точном расчете необходимых ресурсов, корректном планировании и избегании грубых ошибок», — сказал собеседник.

Даниил Лопатников, заместитель руководителя службы по развитию фиджитал-спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва и старший преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», отметил, что гонка началась уже давно.

Он вспомнил о лидирующих позициях российских корпораций в направлениях суперсервисов и приложений с использованием ИИ и других областях.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о крупнейшем проекте по развитию искусственного интеллекта в американской истории — Stargate. Планируется вложить полтриллиона долларов.