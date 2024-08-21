IT-эксперт Девяткин рассказал, что надеждый пароль должен содержать не менее 10 символов
Пароль играет ключевую роль в жизни современного человека, так как напрямую влияет на безопасность его онлайн-аккаунтов. Чтобы защитить свои данные от недобросовестных пользователей, важно грамотно подходить к вопросам безопасности в цифровой среде. Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин поделился несколькими простыми рекомендациями по созданию надежного пароля, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Прежде всего, длина пароля должна составлять не менее 10 символов. Также обязательно наличие хотя бы одной заглавной буквы и специального знака. Эти требования помогут предотвратить автоматизированный взлом пароля с помощью специальных программ, отметил эксперт, добавив, что такая комбинация считается достаточно безопасной.
Кроме того, важно использовать разные пароли для различных сервисов. Например, «ключи» для социальных сетей и электронной почты должны отличаться друг от друга.