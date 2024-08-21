IT-эксперт Девяткин рассказал, что надеждый пароль должен содержать не менее 10 символов

Пароль играет ключевую роль в жизни современного человека, так как напрямую влияет на безопасность его онлайн-аккаунтов. Чтобы защитить свои данные от недобросовестных пользователей, важно грамотно подходить к вопросам безопасности в цифровой среде. Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин поделился несколькими простыми рекомендациями по созданию надежного пароля, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Прежде всего, длина пароля должна составлять не менее 10 символов. Также обязательно наличие хотя бы одной заглавной буквы и специального знака. Эти требования помогут предотвратить автоматизированный взлом пароля с помощью специальных программ, отметил эксперт, добавив, что такая комбинация считается достаточно безопасной.

Кроме того, важно использовать разные пароли для различных сервисов. Например, «ключи» для социальных сетей и электронной почты должны отличаться друг от друга.