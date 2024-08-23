IT-эксперт Черепенников: специалисты, обладающие знаниями по математике и физике, не потеряют работу из-за развития ИИ

Директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК Валерий Черепенников в беседе с ИА НСН сообщил, что IT-специалисты, которые имеют даже базовые знания в математике и физике, не потеряют работу из-за развития искусственного интеллекта.

По его словам, в душе айтишник всегда должен оставаться инженером.

«Сейчас технологии искусственного интеллекта заменяют рабочую силу в разных профессиях, ИТ не является исключением. Какие-то вещи будут вытесняться ИИ, какие-то останутся», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что вклад ИИ в ВВП России к 2030 году составит 4-6%.