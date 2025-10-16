IT-эксперт Авакян назвал эротический контент от нейросетей отражением эволюции ИИ

Директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян в беседе с Life.ru объяснил, что разработка моделей ИИ, способных генерировать эротический контент, является естественным этапом развития технологии.

По словам эксперта, OpenAI переводит темы в более взрослую сферу, а нейросети начинают внедряться в культурные слои общества.

«Если OpenAI вскоре решит ввести взрослый контент, это будет естественным и неизбежным», — отметил специалист.

Авакян назвал искусственный интеллект отражением человечества со всеми его сложностями и особенностями, в том числе отношением к эротике.