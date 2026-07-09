IT-эксперт Арсланов отнес видеоконференцсвязь к востребованным направлениям цифровизации

Директор Уральского макрорегионального центра СКБ Контур Дмитрий Арсланов рассказал о востребованных направлениях цифровизации на международном промышленном форуме «Иннопром-2026». Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Специалист выделил три ключевых блока. Первый — электронный документооборот. Его доля в общем объеме документооборота уже превысила 60% и продолжает расти.

Также эксперт обратил внимание на кибербезопасность: количество угроз растет, а их цель все чаще заключается не в получении выкупа, а в остановке работы бизнеса.

Еще одно направление — видеоконференцсвязь и телекоммуникационные сервисы. Из-за территориальной разрозненности команд бизнес все активнее использует онлайн-форматы для взаимодействия с сотрудниками и контрагентами.