Искусственный интеллект начал анализировать цены на продукты в Крыму

Для удобства пользователей эта технология собирает и сопоставляет данные из различных магазинов и рынков полуострова, помогая следить за ценами людям, которые хотят рационально планировать семейный бюджет.

Теперь крымчане могут узнавать самые свежие данные о стоимости овощей, пользующихся наибольшей популярностью в регионе. Например, картофель отечественного происхождения оценивается в пределах от 65 до 95 рублей за килограмм, белокочанная капуста доступна по цене от 35 до 55 рублей, кабачки стоят около 35–50 рублей, огурцы длинной формы продаются по средней цене от 60 до 70 рублей, салатные сорта помидоров достигают отметки от 110 до 200 рублей, цена на репчатый лук варьируется от 30 до 60 рублей, а свеклу можно приобрести за сумму от 55 до 80 рублей за килограмм.