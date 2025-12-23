Hi-Tech Mail признал Samsung Galaxy S25 Ultra лучшим смартфоном 2025 года
Hi-Tech Mail представил победителей ежегодной премии «Лучший гаджет 2025», основываясь на мнениях пользователей сайта.
Среди смартфонов титул «Флагман года» завоевал Samsung Galaxy S25 Ultra, оставив на втором месте iPhone 17 Pro Max. Xiaomi 17 Pro Max получил бронзовую медаль.
В номинации лучших «умных» часов победителем стали Huawei Watch GT 6 Pro, а лучшим фитнес-трекером признан Xiaomi Smart Band 10.
Что касается компьютеров и ноутбуков, то «Флагманом года» стала модель Apple MacBook Pro M5, второе место заняла серия ASUS ROG Zephyrus G16 (2025), замыкает тройку лидеров Honor MagicBook Pro 14.