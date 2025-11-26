Hi-Tech Mail объявил о старте голосования в рамках премии «Лучший гаджет 2025»

Hi-Tech Mail сообщил о запуске голосования в рамках XVI ежегодной премии «Лучший гаджет 2025 по версии Рунета».

Пользователям Сети предстоит определить наиболее выдающиеся устройства среди перечня из более чем 170 кандидатов. В списке — 34 номинации, разбитые на пять категорий: смартфоны; умные часы и наушники; ноутбуки и планшеты; телевизионные панели и игровые приставки; нейросети и тренды.

Каждый участник имеет право отдать один голос в каждой категории. Итоги будут подведены в конце 2025 года.