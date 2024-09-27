Глава BitRiver Рунец: майнинг может помочь снизить тарифы на электроэнергию

Генеральный директор оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец выступил на полях форума «Российская энергетическая неделя». Во время мероприятия он оценил перспективы развития промышленного майнинга, сообщил RT .

По мнению эксперта, прогресс в данном направлении будет способствовать повышению эффективности энергосистемы РФ.

«В случае пиковой нагрузки в энергосистеме майнинговые дата-центры без ущерба для своей деятельности, без потери информации способны очень оперативно снизить свое потребление», — рассказал глава компании.

Он также отметил, что принцип работы предполагает повышение выручки электросетевых и генерирующих организаций. В некоторых регионах РФ возможно даже снижение тарифов как для промышленных, так и для частных потребителей, добавил «Пенза-Пресс».