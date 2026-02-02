Гендир Технопарка Петербурга Якимов рассказал о создании полноценной летно-испытательной базы для БПЛА

Генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга Олег Якимов подробнее рассказал об аэродроме Бычье поле в Кронштадте, предназначенном для испытаний беспилотников. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам специалиста, на территории уже есть бетонная взлетно-посадочная полоса регионального значения для малой авиации протяженностью 550 метров.

«А создавать мы будем полноценную летно-испытательную базу для резидентов нашего научно-производственного центра беспилотной авиации», — отметил Якимов.

Как пояснил представитель организации, полеты будут проводиться непосредственно с площадки аэродрома, охватывая ограниченный радиус, однако достаточный для проверки характеристик дронов и моделирования практических ситуаций их эксплуатации.