Ferra.ru: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит специальное сверхэкономичное ядро

Процессоры будущего поколения могут получить LPE-ядро, которое возьмет на себя управление датчиками, обработку уведомлений и поддержку функции Always-on Display. Об этом сообщило издание Ferra.ru.
Это позволит основным ядрам реже активироваться, что существенно повысит энергоэффективность устройств.
Согласно предположениям, компания также планирует изменить схему работы ядер. В новой версии чипа планируется использовать два быстрых ядра и два набора по три ядра средней мощности вместо текущей конфигурации с двумя быстрыми и шестью обычными ядрами.
