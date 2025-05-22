«ФедералПресс»: РЦИС расширяет международное сотрудничество, несмотря на санкции

Заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Ирина Яковлева поделилась с «ФедералПресс» информацией о деятельности организации на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо».

Яковлева отметила, что РЦИС играет ключевую роль в объединении интересов бизнеса и государства в цифровой среде, а также в обеспечении рынка интеллектуальной собственности современными технологиями.

РЦИС активно сотрудничает с Китаем, Мексикой, Азербайджаном, Казахстаном и Индонезией. В текущем году были проведены встречи с мексиканским патентным ведомством, а также начата работа с китайскими партнерами по защите интеллектуальной собственности на маркетплейсах и в сфере искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется борьбе с цифровым пиратством. В инфраструктуре РЦИС.РФ имеются сервисы для мониторинга контента в интернете, позволяющие выявлять и блокировать нелегальное использование контента. Для защиты авторских прав используется сервис депонирования IPRIS, основанный на блокчейн-технологиях.

С введением закона о креативных индустриях РЦИС предоставляет инфраструктуру для фиксации интеллектуальной собственности креативными предпринимателями. Центр также работает с регионами над внедрением проектов кредитования под залог результатов интеллектуальной деятельности.