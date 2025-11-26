«ФедералПресс» рассказал о способности ИИ составить идеальный рацион и заменить нутрициолога
Составление меню для похудения может быть сложной задачей, особенно если учитывать индивидуальные предпочтения и семейные привычки. Раньше для этого обращались к нутрициологам в социальных сетях, но теперь искусственный интеллект меняет правила игры, сообщил «ФедералПресс».
Личным опытом поделилась девушка Вероника, которая составила меню через нейросеть. Она описала параметры веса, роста, цели, состав семьи и пищевые привычки. ИИ предложил меню, учитывающее индивидуальные запросы и упрощает процесс приготовления пищи.
Технология помогает составлять рацион с учетом бюджета, времени на готовку и предпочтений в продуктах. Таким образом, нейросеть становится персональным нутрициологом, упрощая процесс похудения и делая его более комфортным.