«ФедералПресс» рассказал о способности ИИ составить идеальный рацион и заменить нутрициолога

Составление меню для похудения может быть сложной задачей, особенно если учитывать индивидуальные предпочтения и семейные привычки. Раньше для этого обращались к нутрициологам в социальных сетях, но теперь искусственный интеллект меняет правила игры, сообщил «ФедералПресс».