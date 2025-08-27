Эксперт Zecurion Ульянов назвал «бесконечным противоборством» новый пакет мер против кибермошенников

Эксперт отметил, что положения законопроекта будут реализованы в период с 2026 по 2028 год, что дает злоумышленникам достаточно времени для адаптации своих инструментов.

«Это бесконечное противоборство между защитой и нападением. Оно, наверное, честно говоря, таким и будет продолжаться. Тем более если мы говорим о методах социальной инженерии, не технических средствах защиты информации, а социальной инженерии. Человеческая психика она не поменяется», — заявил руководитель аналитического центра.