Эксперт ВШЭ Ремезова: студенты могут использовать ИИ для поиска ошибок в большом тексте

Этичное использование искусственного интеллекта может значительно повысить эффективность процесса получения образования. Об этом рассказала директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова в беседе с « Газетой.ru ».

Она предложила студентам применять ИИ для поиска ошибок в объемных текстах, а также для анализа данных. Такой шаг поможет высвободить время для решения креативных задач.

По словам эксперта, в настоящее время не существует сервисов, которые способны с точностью определить, участвовала ли нейросеть в создании работы.