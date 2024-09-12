Эксперт ВШЭ Ремезова: студенты могут использовать ИИ для поиска ошибок в большом тексте

Этичное использование искусственного интеллекта может значительно повысить эффективность процесса получения образования. Об этом рассказала директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова в беседе с «Газетой.ru».
Она предложила студентам применять ИИ для поиска ошибок в объемных текстах, а также для анализа данных. Такой шаг поможет высвободить время для решения креативных задач.
По словам эксперта, в настоящее время не существует сервисов, которые способны с точностью определить, участвовала ли нейросеть в создании работы.
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