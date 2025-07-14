Эксперт рынка НТИ Бедеров связал аномально быстрый разряд батареи смартфона с вирусами

Основатель компании «Интернет-Розыск» и эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров поделился с RT информацией о том, как распознать вредоносное ПО на телефоне.

По словам специалиста, есть несколько признаков, которые могут указывать на заражение устройства вирусами. Среди них: аномально быстрый разряд батареи; перерасход мобильного трафика; сильный перегрев телефона; появление назойливой рекламы; необъяснимое увеличение счетов; незнакомые приложения; замедление работы аппарата; блокировка телефона или вымогательство.

Кроме того, Бедеров обратил внимание на сообщения или письма, отправленные без ведома владельца (из соцсетей, мессенджеров, email). Также эксперт упомянул подозрительные действия в онлайн-аккаунтах, такие как попытки смены пароля или несанкционированные платежи.