Эксперт по рекламе Зимин предупредил, что почти невозможно стереть цифровой след из интернета
Максим Зимин, директор «Скрипка Диджитал», рассказал KP.RU, можно ли полностью стереть свой цифровой след.
По его словам, избежать передачи информации о своих интересах в интернете практически невозможно. Можно ограничить доступ приложений к микрофону и геолокации или использовать режим инкогнито, но это лишь сократит объем собираемых данных. Даже если человек уедет в лес, о нем все равно найдут информацию в интернете.
Человек имеет право запрашивать у компаний информацию о себе и требовать ее удаления, но это зачастую сложно. Например, в аккаунте Google сохраняются история просмотренных видео на YouTube и поисковые запросы. Можно настроить автоматическое удаление данных, но проверить, действительно ли информация уничтожена, нельзя.
В крупных российских соцсетях узнать о своем цифровом следе невозможно, так как они собирают обширные данные для рекламы. Полное удаление аккаунта — единственный способ избавиться от такой информации.