Эксперт по рекламе Зимин предупредил, что почти невозможно стереть цифровой след из интернета

По его словам, избежать передачи информации о своих интересах в интернете практически невозможно. Можно ограничить доступ приложений к микрофону и геолокации или использовать режим инкогнито, но это лишь сократит объем собираемых данных. Даже если человек уедет в лес, о нем все равно найдут информацию в интернете.

Человек имеет право запрашивать у компаний информацию о себе и требовать ее удаления, но это зачастую сложно. Например, в аккаунте Google сохраняются история просмотренных видео на YouTube и поисковые запросы. Можно настроить автоматическое удаление данных, но проверить, действительно ли информация уничтожена, нельзя.

В крупных российских соцсетях узнать о своем цифровом следе невозможно, так как они собирают обширные данные для рекламы. Полное удаление аккаунта — единственный способ избавиться от такой информации.