Эксперт по ИИ Журавлев призвал не игнорировать риски, связанные с нейросетями

Руководитель компании-разработчика сервисов на основе искусственного интеллекта «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев в беседе с ИА НСН сообщил о важности грамотного обращения с нейросетевыми технологиями.

По его словам, популярность нейросетей стремительно растет: за последние полгода аудитория пользователей увеличилась на 150%. Специалисты считают, что дальнейшее распространение таких технологий неизбежно, так как они позволяют автоматизировать рутинные аналитические задачи и освобождать человеческие ресурсы для творческих процессов.

Журавлев подчеркнул, что необходимо подходить к использованию нейросетей ответственно. Несмотря на их полезные свойства, не стоит забывать о потенциальных рисках и угрозах. Вместо жестких запретов и ограничений эксперт предложил разработать эффективную стратегию информирования общества о преимуществах и недостатках этих инструментов.

Журавлёв убежден, что полное исключение нейросетей из повседневной жизни невозможно, поэтому общество должно научиться грамотно интегрировать их в повседневную деятельность.