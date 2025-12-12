Генеральный директор нейро-артели «Полезные цифры» и эксперт по искусственному интеллекту Андрей Вишняков рассказал в беседе с DailyMoscow о развитии технологии.

Эксперт отметил, что история ИИ — это не только прогресс в вычислительных мощностях, но и смена философии.

«От программирования интеллекта строгими логическими правилами к его статистическому „извлечению“ из огромных массивов данных», — пояснил специалист.

По его словам, революционный сдвиг произошел с появлением статистического машинного обучения. Следующий перелом был связан с выходом статьи Google 2017 года «Attention Is All You Need» и архитектуры Transformer. А появление ChatGPT в 2022 году позволило получить доступ к агенту, способному вести осмысленный диалог.