Эксперт по гаджетам Корнейчук заявил, что люди не откажутся от iPhone

Люди, которые привыкли пользоваться смартфонами Apple, уже не откажутся от них. Такое мнение выразил НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Он подчеркнул, что все зависит от личных предпочтений человека, Для кого-то важнее привычка, и он не откажется от нее из-за возникших неудобств, в частности, невозможности оплатить что-то телефоном.

Другие, для кого важнее такие функции, перейдет на Android. Кроме того, найдутся и те, кому будет важно не пользоваться западной продукцией. Они могут захотеть использовать операционную систему «Аврора».

Корнейчук также призвал анализировать ситуацию продукции Apple на рынке после разговора с ритейлерами. Они владеют наиболее точной информацией об объемах продаж. Однако он подчеркнул, что пока во всех магазинах можно увидеть «яблочные» смартфоны, ноутбуки и другую технику.