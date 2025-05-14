Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин затронул тему эффективности систем противовоздушной обороны в беседе с ОТР . Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не обладает возможностью организовать полную непрерывную оборону воздушного пространства, и Россия не исключение.

Несмотря на признание превосходства российских комплексов ПВО и высокий профессионализм военных специалистов, Подберезкин признал, что абсолютной гарантии защиты всей территории государства достичь невозможно. Сложность ситуации усугубляет протяженность линии фронта, составляющая более 2000 километров, что создает множество потенциальных маршрутов для прорыва воздушных целей, используемых разведывательными службами противника.

Однако Подберезкин добавил позитивную статистику: российские войска успешно нейтрализуют большинство угроз, сбивая почти все поступившие цели, будь то крылатая ракета Storm Shadow, боеприпас ATACMS или беспилотник. Несмотря на редкие случаи прорыва отдельных единиц оружия, эффективность отечественных систем ПВО достигает рекордных показателей — порядка 98–99%, добавил он.