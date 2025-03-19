Срок службы батареи определяется количеством циклов зарядки-разрядки. Производители обычно указывают число таких эпизодов для элемента питания. Например, аккумулятор для iPhone может потребовать замены после 500 циклов.

«Если мы говорим о пользовательских технологиях, то самыми долгоживущими можно назвать натрий и литий. Они превзошли свинцовую батарею, чей средний срок службы составляет два-три года, в несколько раз», — заявил эксперт.

По его словам, срок службы таких устройств в среднем составляет около 10 лет. У тяжелых промышленных аппаратов весом до 100 килограммов период эксплуатации может быть еще больше, отметил Вазисов.