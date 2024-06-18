Эксперт ФРЦЭ Клименко допустил замену смартфонов мозговыми имплантами

Предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами — их заменят вживленные мозговые импланты Neurаlink. Эту возможность допустил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, технологии сейчас развиваются с огромнейшей скоростью. На примере парализованного человека, которому вживили чип, и он теперь играет в шахматы и разговаривает, общество понимает, что в современном мире все возможно.

При этом в целом люди все же пока не готовы принять идею подобного вмешательства в мозговую деятельность, отметил Клименко.