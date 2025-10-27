Доцент Пермского Политеха Ромодин посоветовал не заряжать гаджеты до 100%

Доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского Политеха Александр Ромодин рекомендовал заряжать гаджеты до 80%, чтобы продлить срок их службы. Об этом сообщило Ura.ru .

Специалист назвал правильной стратегией использования смартфона поддержание уровня заряда в районе 20–80%.

«Поскольку регулярное пополнение энергии до 100% сокращает ресурс батареи. Однако один-два раза в месяц рекомендуется проводить полный цикл», — отметил ученый.

Кроме того, Ромодин посоветовал не оставлять телефон с нулевым зарядом более чем на две недели. Также важно приобретать только оригинальные зарядные устройства или кабели от надежных производителей.