Доцент ИТМО Кугаевских объяснил, что AI-ассистенты РФ оказались дороже зарубежных из-за санкций

Стоимость российских AI-помощников оказалась выше зарубежных аналогов из-за введенных ограничительных мер. Об этом рассказал доцент Университета ИТМО Александр Кугаевских в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, компаниям приходится приобретать необходимую технику путем параллельного импорта, строить собственные дата-центры и нести значительные затраты на техническое оснащение, его обновление и эксплуатацию. Помимо этого, в стоимость входит финансирование исследований и последующего обучения моделей.

Что касается западных компаний, Кугаевских указал на искусственное занижение цен зарубежными разработчиками с целью привлечения пользователей и увеличения своей доли рынка. По его мнению, большинство крупных игроков работает фактически в минус, компенсируя убытки привлеченными инвестиционными средствами.