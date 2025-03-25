Директор музея архитектуры Лихачева: ИИ никогда не станет человеческим интеллектом

Директор музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева считает, что для искусства и музейного дела искусственный интеллект не представляет угрозы. Об этом она сообщила в беседе с изданием Новости Mail .

При этом риски для человечества собеседница видит явными.

«Человеческий интеллект формируется под влиянием чувств, — говорит Лихачева. — Первая боль — это боль родов, и очевидно, что эта „зарядка боли“ нам нужна».

По ее мнению, искусственный интеллект никогда не испытает боли и не станет человеческим интеллектом, а останется лишь подобием и большой вычислительной системой.