Директор музея архитектуры Лихачева: ИИ никогда не станет человеческим интеллектом

Директор музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева считает, что для искусства и музейного дела искусственный интеллект не представляет угрозы. Об этом она сообщила в беседе с изданием Новости Mail.
При этом риски для человечества собеседница видит явными.
«Человеческий интеллект формируется под влиянием чувств, — говорит Лихачева. — Первая боль — это боль родов, и очевидно, что эта „зарядка боли“ нам нужна».
По ее мнению, искусственный интеллект никогда не испытает боли и не станет человеческим интеллектом, а останется лишь подобием и большой вычислительной системой.
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