Член SCIP Ющук объяснил массовое отключение интернета из-за атак дронов

Эксперт по конкурентной разведке и член международного сообщества профессионалов конкурентной разведки SCIP (СКИП) Евгений Ющук объяснил причину массового отключения мобильного интернета в России в интервью радио Sputnik .

Ющук утверждает, что беспилотники требуют постоянного контроля и связи со своими операторами, иначе становятся неэффективными. Прямая связь на дальних расстояниях невозможна, поэтому используется спутниковая связь и мобильные сети. Когда мобильные сети отключаются, управление беспилотниками затрудняется, делая их менее эффективными.

Аналитик и эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов подтвердил мнение Ющука, добавив, что альтернативы временному отключению мобильного интернета в таких ситуациях действительно нет. Он также подчеркнул, что подобные меры являются вынужденными действиями правительства, нацеленными на защиту государственной безопасности и предотвращение угроз террористической активности.