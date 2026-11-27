Стратегию по развитию искусственного интеллекта в России актуализируют до 2036 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на открытии дня конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Его слова привело РИА «Новости» .

«Мы ее будем актуализировать. <…> В ней закреплен ориентир не менее 11,2 триллиона рублей совокупного прироста ВВП за счет использования технологии искусственного интеллекта к 2030 году», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести выбор ИИ-моделей в мобильных операционных системах. Глава государства также обозначил направления поддержки отечественных разработок в области искусственного интеллекта. Лидер призвал деятелей науки и искусства сотрудничать со специалистами по ИИ — это поможет в развитии технологий и сохранении российской идентичности.