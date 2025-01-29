Аналитик Вишневский: чат-бот DeepSeek вызвал панику на биржевом рынке

Чат-бот DeepSeek продемонстрировал всему миру, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) и технологические прорывы возможны не только благодаря увеличению энергии и вычислительных мощностей. Это вызвало настоящую панику на биржевом рынке, заявил директор центра стратегической аналитики и больших данных ВШЭ Константин Вишневский разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил эксперт, в результате акции энергетических компаний, производителей графических процессоров и литографического оборудования рухнули. Ситуацию усугубила новость о том, что Китай выделит триллион юаней на развитие искусственного интеллекта.

«Это в 3–3,5 раза меньше, чем анонсировали в США, но все равно очень много. Вся эта совокупность событий вызвала нервозность на рынках», — подчеркнул Вишневский.

Ранее малоизвестный китайский чат-бот DeepSeek стал популярным, после чего акции многих технологических компаний обрушились. Продукт специалистов из Поднебесной не просто не уступает конкурентам, но и во многом превосходит их, к тому же он гораздо дешевле в разработке.