Аналитик Муртазин: российские компании не смогут создать полноценный аналог системы Android | 360°

Технологии 03 мая 2024, 16:06 Аналитик Муртазин: российские компании не смогут создать полноценный аналог системы Android

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У российских компаний нет шансов разработать полноценный аналог мобильной операционной системы на основе Android. Такое мнение высказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН.

По его словам, крупные организации пытаются создать копии, которые не способны контролировать.

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«У VK, „Сбера“ или „Яндекса“ не будет полноценных операционных систем. Своего продукта у них не будет, они понимают, что это невозможно сделать», — отметил специалист.

Он также напомнил о существовании в РФ отечественной платформы «Аврора». На ее разработку ушло 10 лет, подчеркнул Муртазин.