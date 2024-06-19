Аналитик Муртазин рассказал, что алгоритмы искусственного интеллекта давно применяются в «Авроре»

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что в российскую мобильную операционную систему «Аврора» встроят ИИ, обеспечивающий автоматизацию процессов управления и оптимизацию обработки данных.

По словам эксперта, алгоритмы искусственного интеллекта давно и успешно применяются в различных операционных системах, в том числе в «Авроре». Муртазин отметил, что создания какой-то новой разработки сейчас не ожидается.

«Когда-то была популярна приставка „нано“, появились наномойки, нанопрепараты. Сегодня аналогично везде пихают искусственный интеллект, это просто маркетинг», — пояснил аналитик.

Он назвал правильным то, что на ИИ делается упор. В ближайшем будущем нейросети позволят реализовать целый ряд задач.