Знаменитый автогонщик Джордж Потит скончался на 77-м году жизни

Известный американский автогонщик Джордж Потит ушел из жизни в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил Car and driver.

Потит — обладатель большого количества мировых рекордов по быстрой езде. Славу ему принесла автопрогулка на скорости около 756 километров в час.

Во время соревнований спортсмен не раз становился участником серьезных аварий. Однако даже в такие моменты он проявлял профессионализм, добавил сайт kp.ru.

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