Зидан заявил, что не будет тренировать мюнхенскую «Баварию» | 360°

06 мая 2024, 11:41
Зидан заявил, что не будет тренировать мюнхенскую «Баварию»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном назначении в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил сайт Bayern & Germany.
«Буду ли я тренировать „Баварию“? Нет, я посмотрю матч», — сказал Зидан
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Команды сыграют в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА 8 мая в Мадриде. Зидан подчеркнул, что игра будет сложной.
Как сообщил RT, главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост в конце сезона.
Лига чемпионов УЕФА
Зинедин Зидан
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