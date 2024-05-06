Зидан заявил, что не будет тренировать мюнхенскую «Баварию» | 360°

Спорт 06 мая 2024, 11:41 Зидан заявил, что не будет тренировать мюнхенскую «Баварию»

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном назначении в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил сайт Bayern & Germany.

«Буду ли я тренировать „Баварию“? Нет, я посмотрю матч», — сказал Зидан

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Команды сыграют в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА 8 мая в Мадриде. Зидан подчеркнул, что игра будет сложной.

Как сообщил RT, главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост в конце сезона.