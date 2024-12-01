«Он нам не нужен». Журова рассказала, как относится к покинувшим страну спортсменам
Журова назвала предательством смену гражданства лидером сборной
Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что не стоит осуждать каждый случай смены спортивного гражданства российскими. Своими мнением спортсменка поделилась в интервью metaratings.ru.
По словам Журовой, ситуацию каждого спортсмена нужно рассматривать отдельно. Предательством, по мнению чемпионки, нужно считать только те случаи, когда уезжает ценный спортсмен с высокими результатами, которому в стране создали все условия для побед. Если же страну покидает ничем не отличившийся спортсмен, то, при условии, что он не осуждает Россию, его обвинять не в чем.
«Он нам совершенно не нужен, здесь он просто завершил бы карьеру без результатов. И таких уехавших спортсменов было много», — объяснила депутат.
Журова отметила, что в России высокая конкуренция среди сильных спортсменов, из-за которой трудно попасть на мировые чемпионаты и Олимпийские Игры. И некоторым спортсменам проще выступать за другую страну, чем выдерживать конкуренцию в России.
«Их можно понять, они уезжают в другие страны, чтобы выступать на крупных мировых соревнованиях. В итоге получается не чемпионат мира по борьбе, а расширенный чемпионат России», — пошутила Журова.
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