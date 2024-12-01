«Он нам не нужен». Журова рассказала, как относится к покинувшим страну спортсменам

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что не стоит осуждать каждый случай смены спортивного гражданства российскими. Своими мнением спортсменка поделилась в интервью metaratings.ru .

По словам Журовой, ситуацию каждого спортсмена нужно рассматривать отдельно. Предательством, по мнению чемпионки, нужно считать только те случаи, когда уезжает ценный спортсмен с высокими результатами, которому в стране создали все условия для побед. Если же страну покидает ничем не отличившийся спортсмен, то, при условии, что он не осуждает Россию, его обвинять не в чем.

«Он нам совершенно не нужен, здесь он просто завершил бы карьеру без результатов. И таких уехавших спортсменов было много», — объяснила депутат.

Журова отметила, что в России высокая конкуренция среди сильных спортсменов, из-за которой трудно попасть на мировые чемпионаты и Олимпийские Игры. И некоторым спортсменам проще выступать за другую страну, чем выдерживать конкуренцию в России.

«Их можно понять, они уезжают в другие страны, чтобы выступать на крупных мировых соревнованиях. В итоге получается не чемпионат мира по борьбе, а расширенный чемпионат России», — пошутила Журова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала уехавшую в Испанию Елену Исинбаеву предателем Родины. Комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту легкоатлетки.