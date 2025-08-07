Журналист Родригес сообщил, что испанец Ромеро может перейти в «Зенит»

Испанский форвард Исак Ромеро, представляющий клуб «Севилья», может перейти в петербургский «Зенит». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные журналиста Хосе Мануэля Родригеса.
Руководство российского клуба уже организовало контакты с представителями игрока. Пока сделка находится на ранней стадии обсуждения. Испанцы заинтересованы в обмене на нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.
Известно, что Ромеро прошел подготовку в молодежной команде «Севильи», а с января 2024 года выступает за основной состав испанской команды.
