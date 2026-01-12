Жерар Галлан может уйти с поста главного тренера «Шанхайских драконов»

Главный тренер хоккейного клуба «Шанхайские драконы» Жерар Галлан может покинуть свой пост по состоянию здоровья. Об этом проинформировал «Спорт-Экспресс» .

Канадский специалист руководит командой с августа 2025 года. Контракт Галлана рассчитан на два сезона, отметил сайт NevaToday.

Стоит отметить, что 30 декабря 62-летний тренер пропустил матч с петербургским СКА из-за плохого самочувствия. Сейчас «Шанхайские драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.