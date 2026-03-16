Жена победителя Паралимпиады Бугаева назвала его человеком с сильным характером

На недавних Паралимпийских играх российский спортсмен Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе и стал четырехкратным паралимпийским чемпионом. Эта победа стала результатом не только таланта и упорства спортсмена, но и поддержки его семьи. Об этом сайту KP.RU рассказала жена спортсмена, Анна.

С детства Алексей проявлял интерес к горнолыжному спорту. Его мать, Татьяна Бугаева, заметила талант сына и привела его в «Центр адаптивного спорта», где начался его путь к успеху. Уже в подростковом возрасте Алексей опережал сверстников на трассе, а тренеры видели в нем огромный потенциал.

На Паралимпийских играх в Милане Алексей завоевал золотую медаль, несмотря на падение за девять ворот до финиша, сложные погодные условия и поздний стартовый номер.

«Леша очень рад, что удалось взять золото. Только человек с сильным характером способен пройти через все это и доказать, что медаль по праву его», — отметила его супруга.

Анна прилетела в Италию, чтобы поддержать мужа в такой важный момент. Она признается, что во время гонки переживала за Алексея и не могла смотреть вторую попытку. Свое золото Алексей посвятил жене и дочери. Эта победа стала важной не только для Алексея, но и для его семьи. Они всегда гордятся им и ждут его дома.