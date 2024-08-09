«Зенит» сообщил о продлении контракта с защитником Алипом
ФК «Зенит» и защитник Нуралы Алип приняли решение о продлении контракта. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новое соглашение рассчитано на четыре сезона. Спортсмен продолжит выступать за петербургскую команду до лета 2028 года.
На правах аренды футболист играл за сине-бело-голубых с февраля 2022-го. Впоследствии произошел полноценный трансфер.
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов создали в Подмосковье
Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии
Правительство объяснило введение в Курской области ЧС федерального характера
Лучших спортсменов и тренеров наградили ко Дню физкультурника в Мытищах
Свыше 1,7 тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило выгодные способы оплаты коммунальных услуг
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте