«Зенит» сообщил о продлении контракта с защитником Алипом

ФК «Зенит» и защитник Нуралы Алип приняли решение о продлении контракта. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение рассчитано на четыре сезона. Спортсмен продолжит выступать за петербургскую команду до лета 2028 года.

На правах аренды футболист играл за сине-бело-голубых с февраля 2022-го. Впоследствии произошел полноценный трансфер.

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