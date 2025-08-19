«Зенит» сообщил о переходе Ду Кейроса в «Оренбург» на правах аренды

Бразилец Ду Кейрос, выступавший за петербургский «Зенит», перешел в команду «Оренбург» на правах аренды. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ФК из Северной столицы.
Срок действия соответствующего соглашения продлится до завершения текущего сезона.
Ду Кейрос присоединился к составу «Зенита» в 2023 году, перейдя из бразильского клуба «Коринтианс». Однако закрепиться в основной обойме петербургского клуба футболисту не удалось, и вскоре он оказался в аренде.
