«Зенит» продлил контракт с бразильцем Мантуаном до конца сезона 2030 года

Петербургский «Зенит» продлил контракт с Густаво Мантуаном. Новый соглашение с бразильским футболистом действует до конца сезона 2029/2030. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сам игрок отметил, что в «Зените» он с первого дня почувствовал себя как дома. По словам Мантуана, именно петербургская команда показала ему дорогу в европейский футбол.

«Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, Густаво Мантуан пришел в «Зенит» в 2022 году из «Коринтианса».