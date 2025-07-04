«Зенит» подписал пятилетний контракт с аргентинским защитником Романом Вегой

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с левым защитником сборной Аргентины Романом Вегой. Срок соглашения составил пять лет. Новобранец команды получил игровой номер 66. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
Ранее 21-летний футболист выступал за столичный клуб «Аргентинос Хуниорс». В прошедшем сезоне спортсмен сыграл 15 матчей чемпионата Аргентины и отметился одним забитым голом. Сделка была официально подтверждена пресс-службой петербургского клуба.
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