«Зенит» подписал пятилетний контракт с аргентинским защитником Романом Вегой

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с левым защитником сборной Аргентины Романом Вегой. Срок соглашения составил пять лет. Новобранец команды получил игровой номер 66. Об этом сообщил сайт Neva.Today.