«Зенит» договорился с «Аль-Насром» об аренде нападающего Дурана

Футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности с клубом «Аль-Наср» о переходе колумбийского форварда Джона Дурана на условиях аренды до окончания текущего сезона. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Общая стоимость сделки с учетом премиальных выплат составит порядка четырех миллионов евро (более 360 миллионов рублей), при этом зарплата футболиста останется обязанностью саудовского клуба.

Планируется, что в течение ближайшей недели Дуран прибудет в Петербург для прохождения медицинского обследования, после которого трансфер будет юридически оформлен. Затем футболист отправится на сбор команды в Абу-Даби.