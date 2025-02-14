«Зенит» арендовал сербского защитника Мимовича из-за травмы двух игроков

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе сербского защитника Огнена Мимовича из турецкого клуба «Фенербахче». Об этом сообщает «Матч ТВ» .

Игрок будет выступать за «Зенит» до конца сезона 2024/2025. О его аренде было объявлено 12 февраля. Как отметил Медведев, «Зенит» зенит лишился двух правых защитников: Сергея Волкова и Вячеслава Караваева. Футболисты получили травмы, передает газета «Петербургский дневник».

«В итоге на этой позиции у нас не осталось профильных игроков. Да, эту амбразуру закрывал и закрывает Густаво Мантуан, но по своему основному амплуа он не правый защитник. Поэтому мы искали игрока на эту позицию», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что «Фенербахче» не смог заявить еще одного иностранца для участия в чемпионате Турции из-за лимита на легионеров.