Заслуженный тренер СССР Ибрагим Кодзоев скончался на 85-м году жизни

Ибрагим Кодзоев, заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу министерства по физической культуре и спорту Ингушетии.

За годы карьеры наставник воспитал более 200 мастеров спорта СССР и 16 мастеров спорта международного класса. Подопечные Кодзоева также становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.

Представители ведомства отметили, что тренер «оставил значительный след в истории тяжелой атлетики».

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