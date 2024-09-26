Заслуженный тренер СССР Ибрагим Кодзоев скончался на 85-м году жизни

Ибрагим Кодзоев, заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу министерства по физической культуре и спорту Ингушетии.