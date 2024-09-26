Заслуженный тренер СССР Ибрагим Кодзоев скончался на 85-м году жизни

Ибрагим Кодзоев, заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу министерства по физической культуре и спорту Ингушетии.
За годы карьеры наставник воспитал более 200 мастеров спорта СССР и 16 мастеров спорта международного класса. Подопечные Кодзоева также становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.
Представители ведомства отметили, что тренер «оставил значительный след в истории тяжелой атлетики».
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